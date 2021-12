Chiavari: con Getto Viarengo per le strade della città - LevanteNews

Presso Wylab l’infaticabile Giorgio “Getto” Viarengo ha presentato nel tardo pomeriggio il suo ultimo libro “Strade di Chiavari. Vie, piazze e vicoli nella storia della città” edito da Internòs, con prefazione di Antonio Gozzi.

Dopo l’introduzione di Sabina Croce, Tonino Gozzi ha invitato l’autore a fornire qualche fotogramma della vasta toponomastica chiavarese che, con certosina pazienza, Viarengo ha documentato con passione: via Entella, piazza Davide Gagliardo, piazza Matteotti… La storia non sia – ha concluso l’autore – un’occasione per nostalgie e rimpianti ma uno stimolo a fornire un futuro alle prossime generazioni, come hanno fatto i nostri predecessori e benefattori.