Camogli: Fely e Mary Mortola, il loro omaggio al Gaslini - LevanteNews

Fely e Mary Mortola, come ultime volontà, hanno lasciato detto di vendere il loro oro e col ricavato fare una donazione all’ospedale Gaslini di Genova. Ad occuparsi di concretizzare il loro desiderio la pronipote Elisa Rossi. “Come primo passo ho chiesto a Rosanna Viacava, coordinatrice infermieristica dell’ospedale, cosa si potesse fare di utile – spiega – Poi col ricavato sono stati acquistati 4 carrelli della Ditta Ricordini, già consegnati e in funzione. Appena possibile verrà apposta su ognuno una targhetta con inciso ‘Fely e Mary Mortola in ricordo'”. Mary era nativa di San Fruttuoso e Fely conosciuto pescatore di Punta Chiappa. Da sposati vivevano a Camogli.