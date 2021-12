Calcio/ Genoa, ennesimo ko in campionato: la Lazio vince 3-1 - LevanteNews

Lazio: Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All. Sarri.

Genoa: Sirigu; Vanheusden, Vasquez, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Destro, Pandev. All. Shevchenko.

Genoa in crisi nera in campionato: i rossoblu perdono 3-1 all’Olimpico contro la Lazio: dopo i gol realizzati da Pedro, Acerbi e Zaccagni, nei minuti finali c’è gloria pure per Melegoni. Il tecnico rossoblu rispetto al derby propone Vasquez al posto di Masiello con Vanheudsen e Criscito mentre in mezzo Portanova (prima da titolare) al posto di Hernani. In attacco con Pandev torna Destro.

Dopo i primi minuti a ritmi bassi all’8 Pedro con una gran giocata impegna Sirigu in corner. Lo stesso attaccante, chiamato a sostituire Immobile è ancora pericoloso ma Vasquez respinge. Il Genoa non riesce mai a rendersi pericoloso dalle parti di Strakosha e al 37’ va sotto: Pedro, il più pericoloso dei suoi infila Sirigu all’angolino. Il primo tempo finisce così.

Nella ripresa Shevchenko perde per problemi fisici Vanheusden e Sturaro e al loro posto dentro Biraschi ed Hernani. Al 54’ ci prova Pandev senza però dare potenza alla palla. Il mister ucraino le tenta tutte, fuori il macedone e Ghiglione, dentro Kallon e Sabelli. La gara regala poche emozioni fino al 75’ quando Acerbi è bravo di testa a battere Sirigu su corner battuto da Luis Alberto. Il Genoa non c’è più e all’81’ c’è gloria per Zaccagni bravo a superare Sabelli e infilare ancora una volta il portiere rossoblu. Nonostante il passivo pesante all’86’ Melegoni, subentrato a Portanova infila Strakosha. Finisce qui, per il Genoa altro stop in questa stagione. Martedì alle 20.45 al Ferraris l’Atalanta allenata da Gasperini e poi il mercato con la società che dovrà fare i salti mortali per ricostruire una rosa in grado di rialzarsi nel ritorno.