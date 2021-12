Bogliasco: arriva l'ok, la palestra riapre lunedì - LevanteNews

Da lunedì 20 dicembre la palestra delle scuole di Bogliasco riaprirà per tutte le classi. Persiste un problema legato all’altezza di una delle porte di emergenza che verrà risolto dal Comune nel corso delle vacanze natalizie.

Nel frattempo, come da accordi con la dirigente, verranno utilizzate tutte le accortezze previste dall’istituto e già comunicate alle famiglie quest’oggi. Segnaliamo che oltre a queste, la palestra è dotata di una seconda via di esodo, al livello superiore, come da piano di protezione antincendio approvato e validato dai Vigili del Fuoco.