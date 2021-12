Avegno: vendita di beneficienza, incasso per buoni alimentari - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Avegno

Il gruppo anziani Attivamente Insieme, presente sul territorio, nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 ha organizzato una vendita di beneficienza, ad offerta libera, di oggetti decorati a mano da loro stessi.

L’incasso andrà ad integrare risorse già destinate dal Comune di Avegno per buoni di solidarietà alimentare. Vi invitiamo ad aderire a questa bella iniziativa partecipando numerosi. Ringraziamo gli anziani che animano il gruppo di “Attivamente Insieme” per l’impegno dimostrato nel realizzare gli oggetti che verranno esposti.

Si ringrazia altresì la Cooperativa Sociale Arl Quisalute per la gestione dell’iniziativa.