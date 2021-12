Non cessano sulla A12 i problemi alla viabilità legati ai cantieri autostradali: ancora una volta i disagi si sono concentrati da Rapallo verso Genova.

Code si sono registrate tra Rapallo e Recco per lavori, tra Est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori e infine in uscita a Est per traffico sulla viabilità cittadina.

Verso La Spezia non è mancata la classica coda mattutina tra Nervi e Recco anche qui legata ovviamente ai cantieri e ai restringimenti di carreggiata.