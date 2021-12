A12: due incidenti e code per lavori, venerdì da dimenticare - LevanteNews

Non c’è pace sulla A12: dopo le code della mattinata due incidenti e i cantieri hanno provocato lunghe code in entrambe le direzioni.

Il primo è avvenuto tra Chiavari e Rapallo verso Genova: qui si sono registrati sei chilometri di coda a seguito di un tamponamento tra veicoli con gli occupanti dei mezzi che non hanno riportato ferite. Non è andata meglio verso Sud per un altro sinistro che ha invece provocato rallentamenti tra Recco e Chiavari.

Non è finita perchè a causa dei cantieri tra Est e Recco verso Sestri le code hanno raggiunto i cinque chilometri di coda. Intanto già dalla giornata odierna è previsto lo smontaggio dei cantieri relativi alla messa in sicurezza di alcune gallerie, ovvero gli scambi di carreggiata tra Recco e Nervi, tra Chiavari e Rapallo e tra Sestri Levante e Lavagna in direzione Genova. Eliminato anche il restringimento di carreggiata sul viadotto tra Nervi e Recco in direzione Spezia.