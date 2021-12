Zoagli: "Un posto canoa al parroco e uno alla parrocchia. Sindaco è un errore?" - LevanteNews

Da Gian Giacomo Solari, capogruppo in Zoagli al sindaco

Come emerso anche in sede consigliare, i nuovi posti canoa sono stati assegnati ai sensi dell’art. 7 del corrispondente e vigente regolamento che in modo chiaro ed univoco prevede l’assegnazione ad un “ soggetto “, evidentemente fisico e non legale, essendo previsto come titolo di precedenza la residenza a Zoagli (non la sede), oltre ad individuare come limite concessorio, uno stallo per “nucleo familiare“. E’ altresì noto che mai, in precedenza, il Comune abbia assegnato posti canoa a soggetti diversi dalle persone fisiche. Le chiedo per quanto sopra, se l’assegnazione di un posto canoa alla Parrocchia di San Martino precisamente il n. 15, dopo il posto n. 14 assegnato al Parroco, sia una svista, oppure sia stata condizionata dal Suo ruolo di fabbriciere nella stessa Parrocchia.