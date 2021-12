Sicurezza sul lavoro? Work Secure offre articoli e servizi per ogni settore produttivo - LevanteNews

Calzature, mascherine monouso, imbracature, abbigliamento o elmetti protettivi. Sono solo alcuni degli articoli disponibili nel catalogo di Work Secure (www.worksecure.it). L’offerta è completa e fornisce soluzioni per ogni contesto lavorativo, da quello industriale a quello farmaceutico. A ciò si aggiungono servizi speciali, come la revisione e l’ispezione delle imbracature e dei dispositivi anticaduta. Insomma, per ogni esigenza in ambito di sicurezza sul lavoro lo shop ha la risposta adeguata.

Passando in rassegna la proposta, troviamo nello spazio di qualche click mascherine monouso, cuffie antirumore, elmetti protettivi, imbracature, carrucole, pantaloni o ancora scarpe antinfortunistiche. Sono espressione di brand internazionali e celebri, quali Honeywell, DPI Sekur, MSA Safety, Kratos Safety, Guide Gloves, Portwest, Sip Protection, Petzl o Irudek, solo per citarne alcuni.

Un focus particolare è riservato ai dispositivi anticaduta. Sono infatti tra i DPI più importanti, in quanto hanno il dovere di sostenere il corpo dell’operatore e arrestarne la discesa nell’eventualità di una caduta. Sono fondamentali per garantire la totale protezione del personale quando si lavora ad altezze significative, in spazi confinati o luoghi totalmente o parzialmente chiusi, come cisterne, serbatoi, silos o tubazioni.

Oltre alle imbracature, sono necessari anche dispositivi di ancoraggio anticaduta che variano a seconda dell’attività svolta dall’operatore o della struttura sulla quale va fissato. Ne esistono di temporanei oppure linee vita orizzontali o verticali e devono essere conformi alle linee guida riportate nelle norme europee EN 795 ed EN 353.

Questo genere di DPI deve essere controllato con cadenza annuale. A tal proposito Work Secure effettua ispezioni periodiche e revisioni complete e certificate di qualsiasi imbracatura, dispositivo anticaduta di seconda e terza categoria e non solo. Il team di esperti è in grado di constatare la conformità dei prodotti, per garantire la totale protezione del personale in ogni ambiente. Per usufruire del servizio basta compilare il form su www.worksecure.it.

Viene proposta poi una formazione all’uso degli strumenti, riservando una particolare attenzione alle recenti normative in fatto di sicurezza nei luoghi di lavoro. Non solo, Work Secure è un centro autorizzato per revisione, riparazione e taratura dei dispositivi Gas Alert.

Gli articoli di Work Secure possono essere recapitati in Italia ed Europa. Le spedizioni sono gratuite per ordini di qualsiasi importo. La tutela è garantita anche nei pagamenti, infatti le modalità di transazione scelte dallo store sono prive di ogni rischio: PayPal, carta di credito, bonifico bancario, contrassegno e soluzioni rateali.

Il servizio di assistenza, infine, formato da chi ha una profonda conoscenza del settore, è sempre pronto a rispondere a domande e fornire consulenze sia nella fase pre che post-vendita. È raggiungibile online, tramite numero telefonico, WhatsApp o indirizzo e-mail.