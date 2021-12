'Santa': sabato le tre tappe di Cammin di Fiaba" - LevanteNews

Da Viola Villa

“Cammin di Fiaba” continua ! Sabato 18 Dicembre a partire da Piazza Caprera, con prima partenza dalle ore 14:30, grazie a Comune di Santa Margherita Ligure e Associazione Cultural Musicale Limelight, le vie di Santa Margherita saranno appannaggio di Folletto Sbaciucchio, Fata Domitilla, Principe Light Blue De Nozarego e Ninfa Bianca Luce. Tre stazioni fisse di spettacolo per pubblico itinerante, una passeggiata che si snoderà da Piazza Caprera ( prima stazione) Largo Amendola ( seconda stazione) e San Bernardo (ultima); primo spettacolo ore 14:30, secondo ore 15 e ultimo ore 15:30. Partenza del Cammino sempre da Piazza Caprera. Non è necessaria la prenotazione, accesso libero alle stazioni di spettacolo. Per ulteriori info 339/2633324 whatsapp . Vi aspettiamo con i vostri bambini!

Cammin di Fiaba. Christmas Edition: produzione La Perla del Tigullio Teatro. Testi e regia di Viola Villa. Con in ordine di apparizione: Folletto Sbaciucchio Alessandro Pizzuto; Pixie degli abeti : Viola Villa; Principe Light Blue de Nozarego : Tommaso Cosseta: Ninfa Bianca Luce : Elena Elena Ventura. Costumi : Barabino & Betti, Oriana Pagan; Suono : Ass Limelight; Grafica : Elisa Battistoni GFA Marketing. Amuleti 3 D Alessandro Olivieri. Si ringrazia il Comune di Santa Margherita Ligure.