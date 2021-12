Santa: chiesa di San Siro, domenica sera all'insegna del gospel - LevanteNews

Da Ufficio comunicazione Santa Margherita Ligure

La musica gospel torna protagonista a Santa Margherita Ligure a pochi giorni dal Natale, con un concerto in programma nella serata di domenica 19 dicembre, alle ore 21, nella chiesa di San Siro.

Prevista l’esibizione di Emmanuel Djob, a capo della By The Gospel River. Di origine camerunense, e naturalizzato in Francia, Emmanuel Djob entra a pieno titolo fra le migliori voci black europee come rivelazione e vincitore dell’edizione francese di “The Voice”. Il suo talento e il suo legame con il gospel americano ha infatti letteralmente entusiasmato il pubblico e i giudici.

By The Gospel River è una formazione gospel di autorevole valore artistico e musicale, guidata da un grande artista dal potente carisma. Ne fanno parte Suzanne Wognin (alto), Renèe Gonthier (mezzo), Maggy Lemon (soprano), Jimmy G. James (tenor), Zoran Trajilovic (barytone), Emmanuel Pi Djob (barytone e guitar), Peggy Petitot (bass, piano), Jean Jacques Elangue (tenor sax), Sega Seck (drums), Benilde Foko (bass guitar, musical director).

L’evento, in programma domenica alle 21 nella chiesa di San Siro, è organizzato dal Comune di Santa Margherita Ligure e AD Eventi.