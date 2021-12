Riomaggiore: il fine settimana il borgo si anima con i mercatini - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Riomaggiore

Sabato 18 dicembre dalle ore 12 e domenica 19 dicembre dalle ore 9 a Riomaggiore tornano i mercatini di Natale. In Piazza del Vignaiolo saranno infatti allestiti gli stand e i banchetti dell’artigianato, dove sarà possibile trovare oggetti realizzati a mano, hobbistica, opere dell’ingegno, collezionismo e prodotti alimentari locali a chilometro zero ma anche provenienti da altre regioni. Prodotti unici e di qualità ideali e originali per i regali di Natale o per se stessi. Sarà garantito il rispetto delle norme anticovid e tutti gli espositore seguiranno i protocolli in vigore.