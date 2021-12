Recco: sabato 18 raccolta alimentare benefica in piazza - LevanteNews

Dalla Proloco Recco

Sabato 18 dicembre dalle 09:30 alle 18:00 in Piazza Nicoloso a Recco sarà posizionato un Porter per la raccolta alimentare a favore del Centro Ascolto Vicariale “La Dispensa”. Vi invitiamo con un piccolo dono sotto l’albero ad aiutarci per aiutare.

L’iniziativa viene promossa dalla Pro Loco Recco, dall’Amministrazione Comunale e dal Centro Ascolto Vicariale “La Dispensa” con la collaborazione della Croce Verde di Recco e del Gruppo Alpini Recco Avegno Golfo Paradiso e dal Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Dicono i volontari: “Tutti insieme possiamo fare grandi cose, con piccoli gesti, cerchiamo di portare un po’ di serenità nelle famiglie che, maggiormente in questo periodo hanno bisogno di aiuto. Grazie per la vostra generosità!”.