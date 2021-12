RASSEGNA STAMPA: I nuovi contagi condizionano il Natale - LevanteNews

Oggi, giovedì 16 dicembre, auguri a Adelaide. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Proverbi: “Muro fatto d’inverno, dura in eterno”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Ieri nell’Asl 4 ancora 62 nuovi contagi; sono 33 i pazienti ricoverati”; “Vaccinazioni obbligatorie, il rischio per le scuole è perdere fino a 5 docenti”; “Prime dosi oggi al via per 350 giovanissimi”; “Il viaggio di Gulliver arriva a Ne”: “I contagi frenano il turismo, prime disdette in Liguria; “Albergatori preoccupati, presto per fare il punto ma temiamo disdette”. Verso Natale: “Rapallo: i concerti del Corpo bandistico”; “Camogli, coro Mani bianche”; “Lavagna, il calendario della Confraternita della Trinità”; “Babbo Natale coi bambini in piazzetta a Portofino”; “La magia del presepe in mostra a Camogli”.

Lavagna: gestione rifiuti, ultima parola al Tar. Lavagna: diga Perfigli, i lavori accelerano, in arrivo altri escavatori. Chiavari: Delucchi chiude il negozio dopo 60 anni. Chiavari: area rossa, censimento terminato. Chiavari: Gratta e vinci da mezzo milione. Chiavari: Mini bar, quattro decenni in piazza dell’Orto. Chiavari: anche dal Tigullio in corteo a Milano. Zoagli: le competenze dei neolaureati al servizio della comunità.

Rapallo: Puc. ora si punta sulla sospensiva. Rapallo: aumentano le colonnine per le auto elettriche. Rapallo: i concerti del Corpo bandistico. Santa Margherita Ligure: pesca a strascico, intesa con l’Europa.

Camogli: aule sempre fredde, gli studenti del Marco Polo disertano le lezioni. Camogli: piscina utilizzabile anche in inverno arriva ola copertura. Recco: ristoranti buon ricordo, Carbone presidente. Recco: dragaggio, intervento da 420.000 euro. Recco rivendica l’invenzione del pansoto.

Borzonasca: calendario a favore del clima. Borzonasca: capriolo travolto, polemica sulle spese del recupero. Santo Stefano d’Aveto: Rocca senza posteggio , il sequestro penalizza gli sciatori.