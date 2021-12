Moconesi festeggia i 90 anni del giovane Renato Lagomarsino - LevanteNews

Da Claudio Solari, Gruppo “Amici di Renato Lagomarsino”

Il Gruppo “Amici di Renato Lagomarsino” in occasione del 90.mo anno di età di Renato Lagomarsino, in collaborazione con il Comune di Moconesi ha organizzato una manifestazione pubblica per festeggiare e tributare la stima e l’affetto del territorio per tanti anni spesi per arte, cultura, turismo, storia e sport della Fontanabuona è della Provincia di Genova.

Lunedì 20 dicembre alle 17.30 insieme a tante autorità, associazioni e cittadini presso l’Auditorium di Ferrada di Moconesi.

Occorre esibire il green pass.