Sarebbe una la persona intossicata da monossido di carbonio in un appartamento in corso Genova a Lavagna. A dare l’allarme, Alle 19 circa, sarebbe lo stesso paziente che ricoverato ora in camera iperbarica. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Rapallo ed una seconda partita da Genova. Il monossido deriverebbe dal fuoco sprigionato da una stufa. Sul posto sono ancora presenti vigili del fuoco e carabinieri.