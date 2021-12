Covid: Liguria in zona gialla da lunedì 20 al 3 gennaio - LevanteNews

Tanto tuonò che piovve: la Liguria per due settimane sarà in zona gialla. Dopo l’anticipazione della Fondazione Gimbe arriva la conferma da parte del presidente della Regione Giovanni Toti.

Con la zona gialla scatta l’obbligo di mascherine all’aperto (cadranno in automatico le ordinanze previste dai singoli comuni almeno nel periodo di cambio di colore). Per ulteriori info: cliccare qui

“Secondo il report del 16 dicembre l’incidenza media settimanale ogni 100mila abitanti si attesta a 313 (314 Savona, 235 Spezia, 647 Imperia, 229 Genova) mentre i posti letto occupati in area medica sono al 17% e quelli in terapia intensiva sono al 12% – dichiara il presidente e assessore alla sanità – Un dato che ci aspettavamo vista la circolazione del virus nei giorni scorsi e che conferma come ci troviamo nel picco della quarta ondata. Fortunatamente grazie ai vaccini, gli ospedali e le terapie intensive sono occupate di un terzo rispetto allo scorso anno e questo ci permette di non avere situazioni di allarme negli nostri ospedali”.