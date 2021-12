Come trovare un’auto usata? Guida all’acquisto - LevanteNews

Oggi è possibile acquistare delle ottime auto usate contando su servizi esclusivi e su un’offerta ampia di vetture certificate e garantite. Poter acquistare auto usate è un’ottima opzione per chi cerca di tenere d’occhio il budget, ma non vuole rinunciare a guidare auto di qualità, magari selezionando i modelli top di gamma, e ad avere soluzioni personalizzate che consentono di soddisfare anche le esigenze più complesse.

La scelta del rivenditore è sicuramente tra le cose più importanti per evitare di ritrovarsi alle prese con delle brutte sorprese, così come è importante avere ben chiaro quali sono le proprie necessità e le proprie aspettative.

I consigli per trovare auto usate in Liguria

Identificare le proprie esigenze e il budget a disposizione è sicuramente il primo step da fare quando si valuta l’acquisto di un’auto usata. É importante dare uno sguardo ai rivenditori della propria zona per avere un’idea dell’offerta in termini di modelli e prezzi. I costi delle auto andrebbero poi sempre raffrontati con i prezzi di mercato e, quindi, è necessario anche conoscere la quotazione di uno specifico modello.

Nel valutare l’acquisto di un’auto, un consiglio sempre valido, sia per i modelli nuovi che usati, è tenere in considerazione anche i costi relativi all’assicurazione, al bollo e a eventuali spese di manutenzione che potrebbero variare di molto in base al modello.

Consultare i siti dei rivenditori di auto usate è comodo, facile e veloce e consente di risparmiare del tempo prezioso invece di andare alla ricerca del modello adatto recandosi presso le concessionarie. Se si sta individuando una vettura in Liguria, consigliamo di cercarla nelle città principali, con più mercato, ad esempio individuando le auto usate a Genova, una città con vari concessionari e più popolazione, rispetto a città minori.

É ovvio che acquistare un’auto usata presso un rivenditore è sinonimo di garanzia e affidabilità, mentre rivolgersi a un privato significherebbe fare un acquisto quasi a scatola chiusa e, quindi, ritrovarsi alle prese con possibili brutte sorprese, anche se magari si ha un occhio esperto. Molto spesso, poi, l’acquisto di una macchina è anche qualcosa che fa leva sull’aspetto emotivo e ciò porta a sottovalutare alcuni fattori che, invece, sono importanti.

Come scegliere il rivenditore giusto per le auto usate

Affidarsi a un rivenditore di auto usate vuol dire avere accesso a un’offerta di vetture garantite e certificate che vengono sottoposte a rigorosi controlli per essere affidabili e sicure. Meglio scegliere un rivenditore che possa garantire auto usate e a km 0 e che preveda anche il servizio di acquisto dell’auto direttamente online con consegna a domicilio.

La maggior parte dei siti di vendita di auto usate consente poi di affinare la ricerca inserendo dei filtri, come il prezzo, la marca, la cilindrata, etc., per avere una lista di risultati maggiormente in linea con le proprie esigenze. I migliori siti di vendita di auto usate, inoltre, offrono anche la possibilità di effettuare una ricerca personalizzata che aiuta a trovare l’auto dei propri sogni a un prezzo conveniente. I rivenditori sono spesso dotati di un canale di comunicazione diretto per rispondere in real-time alle esigenze di chi cerca un’auto usata.

Oggi, anche dal proprio smartphone, è possibile acquistare un’auto usata a Genova con pochi click e avere accesso a condizioni vantaggiose come la possibilità di un finanziamento o altri servizi personalizzati.

L’acquisto avviene quindi comodamente online, mentre l’auto potrà essere consegnata direttamente al proprio domicilio ed è possibile anche effettuare il reso che è completamente gratuito entro 14 giorni e fino a 1000 km.