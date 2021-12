Cogorno: Natale con Luzzati alla Basilica dei Fieschi - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Cogorno

Domenica 19 dicembre presso il Borgo della Basilica dei Fieschi di San Salvatore appuntamento con “Natale con Luzzati alla Basilica dei Fieschi”.

La manifestazione si aprirà alle ore 14:30 con l’introduzione di Osvaldo Garbarino. Alle ore 15, lettura della Filastrocca di Natale di Emanuele Luzzati, mentre alle ore 15:30 proiezione del film d’animazione “I giorni dell’avvento” di Lastrego e Testa. Alle ore 16 presentazione del libro “Natale a colori” di Walter Fochesato, Interlinea editore. Alle 17 brindisi di auguri offerto ai partecipanti.

“Il 19 dicembre alle ore 14,30, torna nella suggestiva cornice della Basilica dei Fieschi, con l’omaggio alla popolare tradizione del presepe – ha commentato Sergio Noberini, curatore delle opere di Luzzati e organizzatore delle sue mostre -. Ha rappresentato molte volte la natività, i re magi, anche su ceramica o nel grande presepe di Torino o semplicemente in biglietti d’auguri, affascinato dalla loro storia. Questi personaggi hanno stimolato la fantasia di Luzzati per la loro provenienza dal lontano Oriente, per il lungo viaggio, per la regalità, per i doni. La lettura della filastrocca, il film I giorni dell’Avvento, il libro di Walter Fochesato, per l’editore Interlinea, ci portano nella magia della tradizione. I tre re magi hanno avvistato la stella e Luzzati nelle sue tavole illustrate li umanizza, li rende uomini come noi anche se sono re, che si mettono in cammino con grande umiltà, per conoscere ciò che non sanno. Si può visitare la splendida e sobria architettura della Basilica e gustare una piccola ma preziosa mostra di bozzetti, di sagome teatrali, di teatrini, nella sala del palazzo antistante.”.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Cogorno e di Casa Luzzati, è realizzata in collaborazione con Andersen, la rivista italiana dei libri per ragazzi. L’evento è a ingresso gratuito con green pass e prenotazione entro sabato 18 dicembre; possibile prenotare telefonicamente al numero 0185/385733, Ufficio Cultura Turismo del Comune di Cogorno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 oppure via e-mail scrivendo all’indirizzo turismo@comune.cogorno.ge.it.