Chiavari: sabato all'Economica l'Anpi e i bambini di San Severo - LevanteNews

Il 23 marzo 1950 una rivolta popolare di braccianti a San Severo (Foggia), repressa dalle forze di polizia, portò allʼarresto di numerosi scioperanti, donne e uomini, lasciando senza famiglia un numero considerevole di bambini. Di quei piccoli si fecero carico le donne dellʼUdi, con il sostegno della rete del Partito Comunista

Italiano. Molti di loro vennero ospitati in famiglie del centro e nord Italia.

Da quel primo nucleo, partito da San Severo, scattò una grande mobilitazione solidale che negli anni successivi arrivò a coinvolgere centinaia di bambini del sud, sottratti alla povertà, allʼemarginazione e alla mancanza di istruzione. Inviati al nord sui “treni della felicità”, vennero inseriti per anni in famiglie dellʼItalia centrale e settentrionale che assicurarono loro unʼinfanzia più serena e la possibilità di studiare. Alcuni decisero di fermarsi stabilmente nelle loro nuove famiglie.

Di questa straordinaria esperienza, che unì per la prima volta il Paese grazie soprattutto alla sensibilità e allo spirito di solidarietà delle donne dellʼUdi e del Pci, tratta il libro “Cʼero anchʼio sul quel treno: la vera storia dei bambini che unirono lʼItalia” di Giovanni Rinaldi (Solferino editore), storico e ricercatore pugliese di Cerignola.

Il volume sarà presentato sabato 18 dicembre, alle ore 17, nella sala Ghio-Schiffini della Società Economica di Chiavari (via Ravaschieri, 15), nellʼambito di una iniziativa promossa da Anpi Chiavari, Associazione Usciamo dal silenzio (Genova) e 6000sardine Tigullio e golfo Paradiso. Sono previsti interventi di Maria Grazia Daniele, presidente Anpi Chiavari, Bice Parodi, Associazione Usciamo dal silenzio, Simona Cappiello, scrittrice – a sua volta autrice di un libro sullo stesso tema, “Gli occhi più azzurri: le storie vere dei treni dei bambini”, Colonnese editore – e Simone Leoncini, dellʼassociazione Il Ce.sto, cooperativa sociale di Genova. Modera lʼincontro la giornalista Silvia Neonato, della Società italiana delle letterate.

Lʼincontro – attraverso soprattutto la partecipazione della cooperativa sociale Il Ce.sto – proporrà un ideale filo rosso tra lʼesperienza dei “treni della felicità” degli anni Cinquanta, in unʼItalia uscita distrutta dal secondo conflitto mondiale, ma tesa alla sua ricostruzione etica e morale, oltre che materiale, e fortemente caratterizzata dallo spirito di solidarietà, e le odierne vicende degli sbarchi sulle nostre coste di tanti bambini migranti di cui, spesso, si perde traccia dopo il loro arrivo sul suolo italiano.

Alla presentazione è legata anche unʼiniziativa di solidarietà: partirà infatti da qui una raccolta fondi (le modalità saranno comunicate sabato, durante lʼiniziativa) a favore del Centro Solidale, centro di ascolto e emporio solidale rivolto anche a famiglie con bambini in condizioni di fragilità sociale, con particolare attenzione alle problematiche delle donne e dellʼinfanzia.

Il Centro d’ascolto ha sede a Genova in vico S.Donato 2, il riferimento bancario per i versamenti è IT22Z0306909606100000137060.

La locandina dell’incontro è realizzata dalle studentesse e dagli studenti del Liceo Artistico Luzzati di Chiavari.

[Lʼincontro è aperto alla partecipazione di tutti: nel rispetto delle norme anti Covid, per poter accedere alla sala Ghio-Schiffini è necessario esibire il Super Green pass.]