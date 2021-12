Chiavari: raccolta alimentare del Pd: dove e quando - LevanteNews

Dal Pd Tigullio

La pandemia covid-19 ha colpito tante persone con un impatto che non è uguale per tutti. Non è vero, ad esempio, che le difficoltà sociali ed economiche del precario, del disoccupato, dell’operaio e del piccolo artigiano sono le stesse di chi, dalla crisi, si è persino arricchito.

Per questo Il Partito Democratico del Tigullio, ha dato nuovamente impulso ad un’iniziativa a sostegno delle persone più fragili: “Solidarietà in circolo” . La Federazione ed i circoli del PD del Tigullio e Giovani Democratici del Tigullio saranno impegnati nella raccolta di generi alimentari e di prima necessità a sostegno delle persone e delle famiglie più in difficoltà.

L’iniziativa partirà nel nostro territorio il 18 dicembre dalle 9 alle 12 presso il Circolo PD di Casarza Ligure e Castiglione Chiavarese proseguirà fino a fine gennaio.

Vi indichiamo gli altri appuntamenti già calendarizzati

CIRCOLO PD CHIAVARI e FEDERAZIONE PD TIGULLIO (Via Costaguta 19 – Chiavari)

da lunedì 20 dicembre a mercoledì 22 dicembre dalle 10 alle 13.

CIRCOLO PD LAVAGNA (Galleria di Via Cavour, 35)

Domenica 19 dicembre dalle 10,30 alle 12,30 e lunedì 20 dicembre dalle 17 alle 19.

CIRCOLO PD DI RAPALLO (Via Venezia 8)

Mercoledì 22 dicembre dalle 15,30 alle 18,00 e Giovedì 23 dicembre dalle 15,30 alle 17,30

Seguiranno prossimamente le comunicazioni dei nuovi appuntamenti ed in merito alla quantificazione e la destinazione dei beni raccolti.

Il Segretario PD Tigullio Alessio Chiappe

Il Responsabile Organizzazione PD Tigullio Giulia Nitti

Segretario GD Tigullio Antonio Bertani