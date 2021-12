Chiavari: 'L'ascia e l'ardesia', a Wylab Enrico Bertozzi, fondatore della Scuola del Fumetto - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Wylab

Sabato 18 Dicembre 2021, alle ore 18, presso la sede di Wylab, in via Davide Gagliardo 7 a Chiavari, è in programma la presentazione del libro ‘L’ascia e l’ardesia’, pubblicato da Internòs Edizioni.

L’autore, Enrico Bertozzi, fondatore della Scuola Chiavarese del Fumetto, sarà intervistato da Antonio Gozzi, editore di ‘Piazza Levante’. Introduzione a cura di Alberto Bruzzone, intervento di Giorgio ‘Getto’ Viarengo.

L’evento è a ingresso libero ed è organizzato nel pieno rispetto delle normative anti Covid: è quindi necessario accedere con la mascherina indossata e la prenotazione del proprio posto, sino ad esaurimento, è obbligatoria, utilizzando la piattaforma EventBrite (al seguente link: https://bit.ly/3INVa3H), oppure telefonando al numero 347 2502800.

Al momento dell’ingresso, sarà verificato il regolare possesso del green pass “rafforzato”.

In caso di rinuncia dopo la prenotazione, si raccomanda di avvisare, in modo da rendere il proprio posto nuovamente disponibile per altre persone interessate.

La scheda del libro. ‘L’ascia e l’ardesia’ è una graphic novel con testi di Enrico Bertozzi e Federica Schiaffino, sceneggiatura di Enrico Bertozzi, dialoghi di Federica Schiaffino e disegni di Enrico Bertozzi e Micol Racchi. È un libro che parte da due figure della tradizione del Levante genovese, due mestieri antichi, due elementi della cultura locale, ovvero i costruttori di barche e i lavoratori dell’ardesia, per raccontare una storia legata al lavoro, all’ambiente immediatamente successivo alla Prima guerra mondiale, a quanto Chiavari e il Tigullio siano stati centrali con alcune importantissime vicende. La storia è passata di qui con le prime lotte per l’occupazione, le prime diatribe salariali, le prime agitazioni sindacali, i cantieri navali aperti e poi chiusi. È su questo scenario che si è innestato il lavoro di Enrico Bertozzi, fondatore della Scuola Chiavarese del Fumetto, che per questa sua graphic novel si è avvalso della preziosa collaborazione di Federica Schiaffino e di Micol Racchi.

L’autore. Giornalista, illustratore e fumettista, Enrico Bertozzi per molti anni ha scritto e illustrato articoli inerenti le attività equestri dei popoli che ancora oggi usano il cavallo come mezzo di lavoro nell’allevamento bovino allo stato semibrado. Ha collaborato con riviste del settore equitazione nazionali e internazionali.

Ha scritto ed illustrato il libro “Legno, cuoio e terre di frontiera”. Ha scritto e illustrato la serie a puntate “Cowboy, uomini tra mito e realtà” per il gruppo editoriale Monrif.

Ha scritto e disegnato inoltre i fumetti “Lucky cavallo appaloosa – Old Buckaroo – Sunshine Horse Club”.

Per Bonelli Editore ha disegnato l’episodio della serie Tex dal titolo “Abilene Kansas”.

Ha scritto e disegnato il volume a colori “Wyoming”.

Illustra con tavole a colori “Six Ages” per la casa editrice American Hero Kraft.

Dirige la Scuola Chiavarese del Fumetto dal 1998.