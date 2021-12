Chiavari: in Consiglio il ruolo di Giardini quale consulente del sindaco - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Lunedì 20 dicembre alle ore 20.30, si svolgerà il Consiglio Comunale di Chiavari a cui è possibile partecipare in presenza.

Saranno controllati all’ingresso la temperatura corporea e il green pass.

La seduta potrà essere seguita in streaming al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCmnH2hsg4Hh0y2jdVvmZPMQ.

Allegato A

1. Esame presunta causa d’incompatibilità ai sensi dell’art. 63, comma 1 n. 4) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nei riguardi dei consiglieri signori Roberto Levaggi e Sandro Garibaldi – contestazione ai sensi dell’art. 69 comma 1 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

2. Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 215 del 25/11/2021 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 relativa alla variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 n. 13.

3. Riconoscimento debito fuori bilancio. spese legali avverso atti contravvenzionali derivanti da ricorsi innanzi al giudice di pace di Chiavari elevati dalla polizia municipale.

4. Integrazione del regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. (art.1 – legge n.160/2019).

5. Approvazione del nuovo regolamento dell’imposta di soggiorno del comune di Chiavari.

6. Modifica del regolamento della tassa rifiuti del comune di Chiavari.

7. Presa d’atto del piano economico finanziario per l’applicazione delle tariffe Tari per il quadriennio 2022 – 2025 ed approvazione delle relative tariffe per l’anno 2022.

8. Documento unico di programmazione (Dup) – periodo 2022 – 2024.

9. Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e suoi allegati.

10. Approvazione del nuovo regolamento di contabilità.

11. Approvazione ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n° 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100.

Allegato B

1. Mozione, acquisita a protocollo comunale n. 50140 del 06/12/2021, presentata dai consiglieri comunali Giovanni Giardini, Silvia Garibaldi, Daniela Colombo e Sandro Garibaldi avente ad oggetto: “d.g.c. n. 183 del 07/11/2019”.

2. Mozione, acquisita a protocollo comunale n. 50140 del 06/12/2021, presentata dai consiglieri comunali Giovanni Giardini, Silvia Garibaldi, Daniela Colombo e Sandro Garibaldi avente ad oggetto: “determinazione dirigenziale del settore v – n. 406 30/09/2021 – aggiornamento al Puc relativo agli ambiti destinati a servizi”.

3. Mozione acquisita a protocollo comunale n. 52214 del 15/12/2021, presentata dai consiglieri comunali Federico Messuti, David Cesaretti e Giorgio Canepa al fine di dibattere sul ruolo di “collaboratore-consulente” del sindaco in materia urbanistica del consigliere dott. arch. Giardini.