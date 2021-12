Carasco: parte la campagna "Vacciniamoci" - LevanteNews

L’iniziativa dell’Asl4 Chiavarese, sostenuta da Coop Liguria e Virtus Entella per favorire le vaccinazioni anti-influenzale e anti-Covid è stata presentata questa mattina all’IperCoop “I Leudi” di Carasco dal presidente della Coop Liguria Roberto Pittalis, dal presidente dell’Asl4 Paolo Petralia, dal mister dell’Entella Gennaro Volpe, alla presenza dei sindaci di Carasco, Massimo Casaretto, Chiavari, Silvia Stanig, Sestri Levante, Valentina Ghio e Santa Margherita, Paolo Donadoni.

Dal 20 dicembre 2021 al 10 gennaio 2022 gli operatori sanitari, a bordo dell’ambulatorio mobile, dopo aver stazionato nell’entroterra in 14 tappe, si fermeranno nelle 5 sedi dei Comuni sedi del supermercato Coop (Sestri Levante, Carasco, Chiavari, Rapallo e Santa Margherita) somministreranno i vaccini ai maggiorenni aventi diritto, senza prenotazione. In questa occasione alla proposta vaccinale si unisce il messaggio di prevenzione sui corretti stili di vita che offrono lo sport e la corretta alimentazione. Alle persone vaccinate sarà offerto un biglietto per assistere ad una partita dell’Entella, nello stadio di Chiavari, e alcuni omaggi alimentari.

Commenta Roberto Pittalis: “Con questo progetto rinnoviamo la collaborazione con l’Asl4. Spingere le vaccinazioni è fondamentale per non compromettere i buoni risultati ottenuti fino ad oggi.”

Conclude il direttore Petralia: “Vacciniamoci per le Feste è un’oppotunità per trascorrere con maggiore serenità le feste e per rilanciare insieme il valore della prevenzione”.

Calendario delle tappe nei parcheggi Supermercati Coop: