Calcio/ Coppa Italia, la Samp agli ottavi: Torino battuto 2-1 - LevanteNews

Sampdoria: Falcone; Ferrari, Dragusin, Chabot, Murru; Depaoli, Thorsby, Askildsen, Verre; Ciervo, Quagliarella.

Torino: Berisha; Aina, Izzo, Buongiorno, Ansaldi; Baselli, Rincon, Mandragora; Linetty, Brekalo; Zaza.

Quagliarella e Verre trascinano la Sampdoria agli ottavi di Coppa Italia contro la Juventus: finisce 2-1 contro il Torino al Ferraris. D’Aversa attua un po’ di turn over in vista della sfida salvezza domenica in casa contro il Venezia. In porta c’è Falcone, mentre in difesa spazio a Ferrari, Dragusin, Chabot e Murru. A centrocampo Depaoli e Verre sugli esterni Thorsby e Askildsen in mezzo. In attacco il giovane Ciervo e Quagliarella.

La prima occasione del match è per la Sampdoria all’11 minuto ma il pallonetto di Quagliarella termina alto. Lo stesso capitano però è bravo a sbloccare la sfida al 16’ su calcio di rigore concesso per fallo di Mandragora su Depaoli. Il Torino non riesce a riordinare le idee e i padroni di casa vanno vicino al 2-0 con Askildsen che non inquadra la porta. Al 36’ la prima azione degli uomini allenati da Juric con Zaza ma Falcone si fa trovare pronto e nel finale lo stesso portiere è bravo sul tiro di Mandragora.

Nella ripresa al 51’ Chabot atterra Brekalo e l’arbitro concede il rigore al Torino realizzato da Mandragora. Passano però nove minuti e Verre segna un gran gol riportando i suoi in vantaggio. Poi la girandola di cambi da parte dei due allenatori con la Sampdoria che controlla e concede poco al Torino che ci prova soltanto nel recupero. Finisce qui, per i blucerchiati da domani testa al campionato e al Venezia: vincere significherebbe chiudere il girone di andata a 21 punti impensabile fino a qualche turno fa.