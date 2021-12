Aeroporto: Fly LeOne sposta le operazioni su Genova - LevanteNews

A partire da domani, 17 dicembre, Fly LeOne opererà i propri voli basando il proprio velivolo Beechcraft 1900D da 18 posti presso l’aeroporto di Genova.

“Genova è in una posizione strategica per il modello di business della nostra compagnia, sia per la possibilità di sviluppare un network di rotte a corto raggio nel centro Europa dedicate ai Business Travellers, sia per la vicinanza con la Francia, un mercato molto familiarizzato con questo tipo di aeromobile e quindi con la tipologia di servizi che la nostra compagnia offre” dichiara Davide Strinna, Direttore Commerciale della compagnia.

“Inoltre l’Aeroporto di Genova ha dimostrato un interesse nei confronti della nostra startup fin dai primi voli operati da ottobre sulla tratta Genova-Trieste-Genova, che continueremo ad operare con un orario più attento alle esigenze di viaggio dei nostri passeggeri a partire dal 3 gennaio. Presto annunceremo l’apertura di una nuova rotta e l’incremento delle frequenze che inizieranno già da metà febbraio” ha concluso Davide Strinna.

L’operativo dei voli a partire dal 3 gennaio sarà il seguente:

Genova – Trieste: ogni lunedì con partenza alle 07:00 e arrivo a Trieste alle 08:10 e ogni venerdì con partenza alle 16:10 e arrivo a Trieste alle 17:20;

Trieste – Genova: ogni lunedì con partenza alle 08:40 e arrivo a Genova alle 09:50 e ogni venerdì con partenza alle 17:50 e arrivo a Genova alle 19:00;

Da gennaio la compagnia sarà presente nei GDS e nelle principali OTA, ed offre la massima disponibilità a collaborare con Agenzie di Viaggio, Tour Operators ed Aziende.

Maggiori informazioni sono disponibili nel sito flyleone.com.