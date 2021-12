Recco: muro pericolante in via Casaccia, demolizione e ricostruzione - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Nell’ambito degli interventi che hanno come obiettivo il miglioramento della messa in sicurezza delle zone collinari, si sono conclusi i lavori di abbattimento, recupero e avvio allo smaltimento delle macerie, di una parte del muro, già pericolante, che confina con via Casaccia. Sono state realizzate le opere di scavo della nuova fondazione, casseratura, armatura e getto in opera del cordolo di fondazione del nuovo muro che sarà realizzato in muratura portante armata dello spesso di 30 cm. “Con questo intervento abbiamo ritenuto opportuno agire per garantire la sicurezza e il decoro della strada pedonale che sovrasta un terreno di proprietà privata, con numerose abitazioni nelle immediate vicinanze” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo.