Recco: innamorarsi sull'autoscontro; giovani attratti dal luna park - LevanteNews

A Recco l’autoscontro Brivio è arrivato e sosterà per un mesetto, non sul lungomare, ma nell’area del parcheggio compresa tra l’autosilo parrocchiale e il ristorante Alfredo. C’è anche un tiro a segno per chi ama provare la capacità di mirare e fare centro; i giovanissimi possono provare il piacere di saltare all’infinito sul materassino. Naturalmente l’attrazione maggiore è l’autoscontro in cui si può puntare la macchinina dove viaggia il possibile partner per mandare messaggi di amicizia che spesso finiscono in un reciproco innamoramento. Indipendentemente da questo, il Luna Park rappresenta sempre un momento di aggregazione e divertimento. La famiglia Brivio vi attende con la consueta cortesia.