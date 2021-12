RASSEGNA STAMPA. I contagi covid dilagano nell'Asl 4, ieri 124 i nuovi - LevanteNews

Oggi, mercoledì 15 dicembre, auguri a Virginia. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Proverbi: “Comincia ad essere ricco chi comincia a disprezzare la ricchezza”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “I contagi dilagano: ieri nella sola Asl 4, i nuovi sono stati 124; i pazienti ricoverati sono 31”; “Prime dosi ai giovanissimi, in due giorni 500 richieste”; “Molte verifiche sui bus, ma sena sanzioni”; Immunizzazione obbligatoria per docenti e forze dell’ordine”; “I ristoranti sono sicuri, controlliamo i clienti”.

Moneglia: riprese le ricerche del rocciatore. Sestri Levante: panchina gialla al parco Mandela per ricordare Regeni. Sestri Levante: “Ecco la mia startup per la pausa pranzo. Sestri Levante: pomeriggio al Luna Park. Sestri Levante: pranzo solidale alla piscina dei castelli. Sestri Levante al lavoro per unire sostenibilità e cultura. Sestri Levante: Balbotin all’Annunziata. Casarza Ligure: comune pilota contro i roghi boschivi. Chiavari: polemiche sul verde al posteggio Assarotti. Chiavari: Premio Liguri nel mondo al fotografo Cresci. Chiavari: la vera storia dei bambini che unirono l’Italia. Chiavari: l’arcobaleno al Marconi dopo la polemica gender. Chiavari: Natale doc al Rupinaro. Chiavari: pacchi dono del Comune alle famiglie in difficoltà.

Rapallo: morì dopo incidente, 5 indagati tra dirigenti e funzionari del Comune. Rapallo: piano urbanistico annullato sul tutto il territorio. Rapallo, la sommelier Olga Sofia Schiaffino lancia la guida social dedicata ai vini del cuore. Rapallo: domani la premiazione delle donne scrittrici. Rapallo: raccolta di giocattoli vestiti e cibo per i bimbi. Portofino: parco nazionale doppia riunione.

Camogli: al Marco Polo aule fredde, didattica a distanza.

Santo Stefano d’Aveto punta anche sullo sci di fiondo.