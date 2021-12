Rapallo: Mutilati e invalidi di guerra, assemblea annuale - LevanteNews

Dall’associazione Mutilati e Invalidi di Guerra

Domenica 12 dicembre, nei locali di Passo Santa Chiara a Rapallo si è tenuta l’annuale assemblea degli iscritti all’associazione Mutilati e Invalidi di Guerra, che è formata dai figli e nipoti degli invalidi.

Erano presenti inoltre il presidente regionale dell’associazione, prof. Giuseppe Isola, Sindaco di Rovegno, l’avv. Ernesto Zanoni, vicepresidente nazionale, e Michele Schina comandante dell’Ufficio Marittimo locale.

Il presidente della sezione Agostino Pendola, ha illustrato quanto è stato fatto in questi due anni, perchè lo scorso anno l’assemblea non si era tenuta causa Covid 19, in particolare la partecipazione al bando del Ministero dei Beni Culturali per il riordino dell’archivio sezionale, che contiene tutto il materiale prodotto dalla sezione dalla sua fondazione, nel 1921. La sezione non è riuscita ad entrare nel numero dei soggetti vincitori, essendo arrivata diciannovesima in graduatoria nazionale (sono stati finanziati i progetti fino al quindicesimo).

Al termine dell’assemblea il salone d’ingresso è stato cointitolato a Bernardo Traversaro, che per lunghi anni fu segretario e poi presidente della sezione, per diventare quindi presidente regionale e infine, nel 2012, presidente nazionale.