Lettere/ "'Santa': risultati analisi alla piastra, ma nei giorni in cui è chiusa" - LevanteNews

Da Marco Marchi riceviamo e pubblichiamo

La pandemia ci ha cambiato e condizionato la vita, ci ha ricordato quanto sia importante la sanità pubblica, quanti sacrifici fanno gli operatori negli ospedali, quanto sia importante l’organizzazione dei servizi per aiutare i cittadini, specialmente per gli anziani, nell’avere prestazioni puntuali e funzionali con minimi spostamenti. Queste esperienze dovrebbe essere insegnamenti per i nostri amministratori politici nell’aiutarli a trovare soluzioni a problematiche complesse ma anche a quelle semplici.

Purtroppo a Santa neanche le problematiche semplici vengono affrontate e risolte, mi riferisco in particolare ai banalissimi prelievi del sangue e relativi risultati . Come si può vedere dalla tabella allegata, si dovrebbe usare un totem, situato nella nuovissima piastra ambulatoriale, per stampare gli esami ma purtroppo non si può fare perché nelle date e orari indicati la piastra è chiusa. Possibile che il nostro sindaco, il consigliere delegato alla sanità, la struttura asl4 ed il suo direttore non abbiano trovato una soluzione alternativa? Possibile che un anziano debba andare presso l’ospedale di Rapallo per avere una stampa? Allora permettetemi di suggerire una soluzione, installate il totem nell’atrio comunale, sarebbe più di facile l’accesso per chiunque,ma permettetemi anche di dire che se questa richiesta avesse seguito, bisognerebbe chiedere anche le dimissioni del sindaco e del consigliere delegato ed i responsabili asl4 per incapacità organizzativa.