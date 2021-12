Chiavari: Nada Cella, il testimone che ha visto la donna con la mano insanguinata - LevanteNews

“Chi l’ha visto?” intervista un testimone che asserisce di avere visto la donna con la mano insanguinata in via Marsala il giorno e nelle ore in cui, 25 anni fa, fu uccisa Nada Cella. Il testimone, persona attendibile, rivede la stessa donna il giorno dopo. Viene ascoltato con la madre, la donna che chiedeva l’elemosina in via Marsala, dai carabinieri che in base alle loro descrizioni tracciano un identikit della donna. Ma il testimone non riconosce in quella donna Annalucia Cecere che per questo era uscita dalle indagini.