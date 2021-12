Chiavari: "Il centrovaccinale al Ferden? Una nostra proposta" - LevanteNews

Dai consiglieri di minoranza: Silvia Garibaldi, Daniela Colombo, Giovanni Giardini, Sandro Garibaldi

Secondo i Capigruppo Consiliari Messuti, Cesaretti e Canepa, come hanno dichiarato in un loro comunicato online, riportato poi da testate giornalistiche, giudizi sul nostro operato di Consiglieri Comunali di Opposizione

“In questo corso amministrativo, la minoranza ha solo espresso posizioni negative e mai propositive. Sanno solo urlare, fare congetture e confusione. Insinuazioni totalmente infondate e prive di reale significato.”

Invitiamo tutti i Consiglieri di Maggioranza con il Presidente del Consiglio a riascoltare la seduta Consiliare del 25 novembre u.s.,quando a proposito di Palazzo Ferden, ipotizzavamo di realizzare un centro vaccinale, essendo ancora l’immobile gravato da vincolo urbanistico

Vincolo che, peraltro, convintamente, l’attuale Amministrazione dice di volere mantenere.

Questa minoranza, che noi in parte rappresentiamo, accusata spesso di essere rancorosa e senza idee, prende atto che finalmente, ancora una volta, è stata ascoltata.

Nessuno di noi quattro vuole mettere medaglie sul bavero delle nostre giacche, ma solo per fare chiarezza e dimostrare la nostra volontà di far tornare l’Auditorium alla sua originale funzione, tanto preziosa per la città.

È stato un piacere per noi vedere già al lavoro gli addetti che preparano il Centro Vaccinale

Siamo lieti che i Dirigenti Asl abbiano accolto la nostra proposta agevolando i tempi, i modi e la location che i Chiavaresi potranno usufruire.

Teniamo però a specificare che al momento, ciò su cui ci stiamo soffermando, non è una discussione sulla destinazione d’uso definitiva del Palazzo Ferden, ma è il dibattito sul ruolo che nelle operazioni di compravendita e correlate, sembrano avere avuto membri dell’attuale maggioranza ed in particolare Bisso, Ghiggeri , sulla possibilità che qualche avvocato chiavarese abbia seguito le società coinvolte nelle vendite e sulla valutazione di tale vicenda che la Sindaco Facente Funzioni ha visto che continua a rispondere in maniera non pertinente a nostro modo di vedere