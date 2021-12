Camogli: studenti del Nautico meritevoli, assegnate borse di studio e targhe - LevanteNews

Simone Lanino, Giovanni Battista Repetto, Edoardo Vago e Federico Viacava. I protagonisti sono loro, studenti dell’Istituto Nautico Cristoforo Colombo meritevoli di una borsa di studio della Fondazione capitano Luigi Risso del valore di 2’000 euro ciascuna. Nel corso della cerimonia di consegna svoltasi in Comune nell’aula del Consiglio , sono state assegnate targhe al capitano Gianluca Scalera, miglior diplomato della sezione coperta con la votazione di 100/100 e ai capitani Federico Viacava e Matteo Nardini, migliori diplomati della sezione macchina con la votazione di 100/100.

Alla cerimonia, svoltasi in tono minore per rispettare le norme anti covid erano presenti: il sindaco Francesco Olivari; la vicesindaco Elisabetta Anversa; la presidente della Fondazione professoressa Carla Lesino; Maria Raffaella Denegri in rappresentanza degli eredi Risso; Paolo Fasce dirigente scolastico dell’Istituto Nautico; Giovanni Camozzi presidente della Società Capitani e Macchinisti Navali; Bruno Sacella presidente del Museo marinaro; il comandante dei Carabinieri Matteo Torri; il dottor Alessandro Pellegrini.

Le borse di studio vogliono onorare la memoria del Comandante Luigi Risso (1882 – 1964) e la moglie Mary Denegri che alla sua morte (nel 1975) ha disposto un consistente lascito testamentario, per tener viva la memoria del marito; tale lascito, gestito dalla Fondazione che porta il suo nome, permette ancora oggi di assegnare importanti borse di studio agli studenti dell’Istituto Nautico di Camogli che dimostrino un buon rendimento scolastico o che versino in particolari difficoltà economiche.