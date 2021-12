Camogli: "Il presepe sui velieri" al Boschetto - LevanteNews

Da domenica prossima a domenica 9 gennaio il chiostro del Santuario del Boschetto di Camogli ospiterà la mostra-concorso “Natale a bordo – Il presepe sui velieri”, iniziativa promossa dall’Associazione “Insieme per il Boschetto” con il patrocinio del Comune per coinvolgere i bambini dell’asilo di Camogli, di Ruta e della scuola elementare. Durante alcuni incontri nel mese di novembre Farida Simonetti, curatrice dell’esposizione di ex voto allestita nel chiostro adiacente al Santuario, ha coinvolto i piccoli allievi spiegando loro la vita a bordo dei velieri, che era a volte anche quella dei loro antenati, invitandoli poi a creare insieme alle maestre dei presepi utilizzando il materiale che chi navigava poteva trovare sulle imbarcazioni (pezzetti di legno, di vela, di jeans, corde, catene, tela di sacco… ).

I visitatori potranno votare il presepe preferito per assegnare il Premio del pubblico, oltre a quello conferito da una giuria.

Orari di apertura: nei giorni festivi in coincidenza con le Messe; lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 11.30.

locandina