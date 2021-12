Sabato di calcio per le formazioni del Tigullio: il Sestri Levante dopo la vittoria contro il Derthona cerca i punti in casa nel derby contro la Sanremese al Sivori alle 15, mentre gioca in Piemonte la Lavagnese a casa del Chieri.

Impegno domenicale invece per il Ligorna che ha esonerato mister Monteforte dopo lo stop casalingo contro la Sanremese. Per il ruolo di allenatore il nome caldo è quello di Giorgio Roselli con un passato nelle categorie superiori.