Calcio/ Entella, Borra c'è. Fermana e Teramo per chiudere al meglio il 2021 - LevanteNews

L’Entella prosegue la preparazione in vista della gara contro la Fermana: l’obiettivo è ripartire subito dopo il ko casalingo maturato lunedì sera al Comunale contro la Reggiana.

Nella formazione chiavarese, stando al Secolo XIX, torna Borra che potrebbe così riprendere il suo posto tra i pali, mentre in attacco Morosini scalpita per una maglia da titolare.

L’Entella, come spiega il quotidiano nell’edizione del Levante resterà in ritiro fino a mercoledì quando affronterà il Teramo. Poi il ritorno a casa e la pausa in attesa della ripresa fissata l’8 gennaio.