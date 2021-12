Brugnato 5Terre Outlet Village: Vip Sales e la musica della Tigullio Jazz Street Band - LevanteNews

Lo shopping natalizio è ancora più conveniente a Brugnato 5Terre Outlet Village grazie ai Vip Sales, la speciale promozione che a partire da sabato 18 dicembre darà la possibilità a tutti i possessori di Vip Card di effettuare i propri acquisti all’interno dei negozi aderenti all’iniziativa con riduzioni del 30% sul prezzo outlet. Con l’avvicinarsi del Natale un’ottima occasione per acquistare i regali scegliendo trai capi dei brand preferiti, con un occhio alla convenienza.

La lista completa dei negozi aderenti ai Vip Sales può essere consultata nella sezione dedicata del sito https://www.shopinnbrugnato5terre.it/vip-sales-fw-2021/.

Per i visitatori che non sono in possesso della Vip Card, sarà possibile effettuare la sottoscrizione in pochi semplici passaggi presso l’Infopoint dell’Outlet Village, dove sono disponibili anche le speciali Gift Card da 10, 25 e 50 euro. La Vip Card è totalmente gratuita e offre numerosi benefici durante tutto l’arco dell’anno.

Per festeggiare la partenza dei Vip Sales e rendere ancora più magica l’atmosfera resa suggestiva dai classici addobbi natalizi, il Centro ospiterà sabato 18 dicembre, a partire dalle 15.00, uno speciale concerto della Tigullio Jazz Street Band, che eseguirà, tra gli altri, alcuni pezzi della tradizione delle Feste, reinterpretati secondo il loro stile unico.

In occasione della partenza dei Vip Sales, sempre nella giornata di sabato, per permettere a tutti di raggiungere comodamente l’Outlet Village, saranno disponibili navette gratuite in partenza da Genova, Pisa, Livorno, Lucca, Versilia. Per consultare gli orari e prenotare sarà sufficiente collegarsi al sito shopinnbrugnato5terre.it o chiamare l’Infopoint allo 0187 894521.

Brugnato 5Terre Outlet Village durante le Feste continuerà a seguire il tradizionale calendario di aperture, tutti i giorni – ad esclusione del 25 dicembre e del 1° gennaio – dal lunedì alla domenica, dalle 10.00 alle 20.00. Il 24 ed il 31 dicembre invece sarà aperto dalle 10.00 alle 18.00.

In calendario sono previste altre iniziative che renderanno conveniente e divertente lo shopping natalizio, come il concorso “Fai shopping e vinci una settimana bianca”, partito lo scorso 8 dicembre, che mette in palio 3 voucher per 2 persone validi per trascorrere una settimana all’insegna del divertimento e del relax presso l’esclusivo Tratterhof Mountain Sky Hotel di Rio Pusteria – Maranza (BZ). Per prendere parte all’iniziativa e partecipare all’estrazione è sufficiente effettuare fino al 31 gennaio 2022 una spesa minima di 50 euro. Il regolamento completo è disponibile sul sito shopinnbrugnato5terre.it.

I Vip Sales e tutte le iniziative in calendario rappresentano ancora una volta un’occasione imperdibile offerta a tutti i visitatori dell’Outlet Village per fare shopping a prezzi ridotti e in tutta sicurezza. Grazie a misure e ad accorgimenti adottati con scrupolosa attenzione per salvaguardare la salute di tutti,