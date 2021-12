Recco: "Persone disagiate, rispettati tutti i bandi" - LevanteNews

Da Francesca Aprile, assessore ai servizi sociali Recco

In qualità di Assessore con delega ai “Servizi Sociali” del comune di Recco, mi sento in dovere di rispondere alle inesattezze scritte nel “Comunicato del Circolo PD Recco-Avegno-Uscio uscito qualche giorno or sono.

Il comune di Recco ha mantenuto qualitativamente e quantitativamente inalterate tutte “Le misure a favore delle persone più fragili…” finanziate con contributi comunali e regionali, a questi vanno poi aggiunti i finanziamenti arrivati dal Governo centrale, a seguito dell’emergenza Covid 19.

Tutti i Bandi di concorso per accedere ai contributi sono stati fatti in piena trasparenza e controllati accuratamente dagli uffici, con un surplus di lavoro non indifferente.

In questi giorni si stanno ultimando i mandati per distribuire, prima di Natale, i contributi dell’ultimo bando a “Sostegno delle famiglie” chiuso il 29 ottobre. 89 beneficiari per un totale di 160000 euro.

Voglio inoltre credere che le insinuazioni ventilate, siano frutto di cattiva informazione e non di misera strumentalizzazione politica mirata a insinuare dubbi in chi legge.