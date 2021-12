Recco: domani verrà riaperto il punto Inps presso il Comune - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Il Punto Inps riaprirà al pubblico Mercoledì 15 dicembre e sarà aperto tutti i mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30.

Nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19, il PUNTO INPS è stato collocato all’ingresso ed è dotato di vetrata per garantire il distanziamento. Gli utenti potranno attendere l’orario di prenotazione all’esterno del palazzo.

La ricezione del pubblico avverrà esclusivamente su prenotazione preventiva secondo le seguenti modalità:

1. tramite il contact center nazionale (803.164 da telefono fisso e 06.164.164 da cellulare);

2. tramite l’app scaricabile dal sito istituzionale;

3. tramite il sito www.inps.it, se muniti di PIN, SPID, CIE o CNS.

Come in precedenza l’Inps erogherà ai cittadini dei Comuni di Avegno, Bargagli, Bogliasco, Camogli, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Lumarzo, Montebruno, Pieve Ligure, Propata, Recco, Rezzoaglio, Rondanina, Rovegno, Sori, Torriglia e Uscio, i servizi di prima accoglienza e i servizi relativi ai prodotti attinenti sia agli assicurati che ai pensionati (es. estratto contributivo, rilascio CU e cedolino di pensione). Sarà possibile anche fruire di un servizio di consulenza professionalizzata, diretta o per il tramite della direzione provinciale di Genova, secondo modalità concordate con il richiedente.

L’importanza della presenza dell’Istituto a Recco, evidenziata dal notevole flusso di utenza rilevato da subito e costantemente presso il Punto Inps, ha portato il Comune e l’Inps al rinnovo dell’Accordo e alla sua riapertura, per consentire ai cittadini delle suddette zone di usufruire del servizio, senza dover affrontare spostamenti verso il capoluogo, garantendo loro una maggior sicurezza nel contesto emergenziale.

Carlo Gandolfo Sindaco di Recco

Paolo Badalini Presidente del Consiglio Comunale di Recco

Lorenzo Leoncini Direttore provinciale INPS Genova

Giuseppe Baldino Direttore regionale INPS