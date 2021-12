Rapallo: omicidio stradale, indagati 5 dirigenti e tecnici del Comune - LevanteNews

Cinque dipendenti del Comune di Rapallo sono indagati per omicidio stradale. Il fatto avvenne la scorsa estate sulla via Aurelia di ponente quando un giovane straniero, a quanto pare con le cuffiette per ascoltare musica e dopo avere assunto un tranquillante, fu investito da uno scooter mentre percorreva a piedi la strada statale in un punto in cui è gestita dal Comune. L’investito, assistito dal 118, fu ricoverato in ospedale dove le sue condizioni si aggravarono fino a morire. Dalle indagini si è arrivati all’imputazione di due dirigenti e tre funzionari poiché la responsabilità dell’incidente non viene imputata allo scooterista, bensì ai responsabili della segnaletica. Naturalmente i cinque potranno dimostrare la loro estraneità e non colpevolezza per quanto avvenuto.