Rapallo: draga al lavoro, al servizio della diga al porto Carlo Riva - LevanteNews

Una draga al lavoro davanti a Rapallo all’altezza della diga del porto Carlo Riva. Se qualcuno chiede informazioni a chi si gode il sole sul lungomare, si sente quasi sempre rispondere “dragano il Golfo”. Come spesso avviene, qualcuno commenta negativamente: “Prendono la terra e la spostano di tre metri; poi dovranno rifare il lavoro”.

In realtà l’unità “Massimo” non effettua il dragaggio, ma prepara in maniera idonea il fondale che dovrà accogliere i massi che costituiranno la scogliera, larga 15 metri, a protezione della diga foranea del Carlo Riva.