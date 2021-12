Portofino Vetta: escursione guidata ai presepi nel Parco - LevanteNews

Da Veronica Littardi Cooperativa Dafne

Domenica 19 escursione guidata lungo il panoramico anello intorno al Monte di Portofino, alla scoperta delle decine di presepi che ogni anno vengono installati tra Gaixella e Pietre Strette. Un’occasione di fare una facile escursione ricca di atmosfere natalizie, dove oltre a scovare i vari presepi, cercheremo le diverse specie vegetali legate alle festività, ma non finisce qui! Perchè percorreremo un anello, attraverso sentieri un pò meno frequentati, per ammirare alcuni dei punti panoramici più belli del Promontorio (e non solo..), da qui potremo ammirare la costa di Levante fino all’Isola del Tino, quella di Ponente fino a Capo Mele, Alpi ed Appenini innevati e con un pò di fortuna…la Corsica!

Appuntamento: dal parcheggio dell’ex Hotel Portofino Kulm (alle ore 9.30).

Fine dell’escursione alle ore 15,30 circa.

Itinerario: Portofino Kulm – Gaixella – Pietre Strette – Paradiso – Portofino Vetta – Portofino Kulm

Difficoltà: escursione facile, adatta a tutti

Tempo di cammino: circa 3,00 ore, escluse pranzo al sacco e soste per le spiegazioni

Dislivello: circa 250 metri in salita

Costo a persona: adulti 12 euro; bambini dai 6 sino ai 12 anni (consigliata dai 7 anni in su): 8 euro

Equipaggiamento: scarpe da trekking (meglio se impermeabili), borraccia, pranzo al sacco.

Per maggiori informazioni sull’escursione, contattare il 347 908 8686

L’escursione è garantita con un minimo di 8 persone e un massimo di 20.

Prenotazione obbligatoria: compilando (uno per ogni partecipante) il form al seguente link: https://forms.gle/zzQzbu1pEPnRkap68