Levanto: pesentazione di "Medicina popolare e magia" - LevanteNews

Da Lorenzo Dell’Angelo

Sabato 18 dicembre –dalle 16.30 – Auditorium dell’Ospitalia del Mare a Levanto, Attilio Casavecchia presenta “Medicina popolare e Magia – Segreti e ricette in un manoscritto del ‘700 a Riomaggiore” (Edizioni Cinque Terre)

Una scoperta inaspettata che apre le porte verso un mondo inesplorato e ricco di fascino, fatto di ricette e consigli terapeutici vecchi di secoli, tramandati di generazione in generazione, di rimedi della tradizione legati all’utilizzo di erbe medicinali, con accenni al soprannaturale e alla magia bianca.

Questo è il centro del racconto di “Medicina popolare e magia – Segreti e ricette in un manoscritto del ‘700 a Riomaggiore”, libro realizzato da Attilio Casavecchia, studioso e appassionato di cultura materiale, e pubblicato da Edizioni Cinque Terre, che verrà presentato sabato 18 dicembre alle 16.30 in occasione di un appuntamento organizzato dal Comune di Levanto, presso l’Auditorium Ospitalia del Mare.

Un evento all’insegna della storia e del valore delle tradizioni del territorio, nel corso del quale l’autore dialogherà con Rossella Trevisan, bibliotecaria di Biblion s.c.

Attilio Casavecchia, dedito da anni all’investigazione del rapporto tra uomo, agricoltura e paesaggio, soprattutto nel territorio spezzino e delle Cinque Terre, in questo libro racconta in maniera avvincente la scoperta casuale di un piccolo tesoro rinvenuto nel corso di una delle sue ricerche, all’interno di una vecchia casa di Riomaggiore: un antico manoscritto risalente alla metà del Settecento che raccoglie 41 ricette per la cura dei malanni più disparati. Una preziosa testimonianza dal grande valore storico che ci parla dei rimedi tratti dalla medicina antica e delle pratiche tradizionali e popolari diffuse in passato tra i borghi delle Cinque Terre.

Per poter prendere parte alla presentazione è necessario prenotarsi chiamando lo 0187 802256 o recandosi presso lo IAT. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle vigenti norme anti Covid-19.

L’opera di ricerca storica finalizzata alla divulgazione di Casavecchia ha reso possibile la pubblicazione per la prima volta del misterioso libretto riportato alla luce, con il suo contenuto di ricete coriose e redicole. Il suo libro rappresenta un utile strumento per conoscere ed entrare in contatto con un patrimonio storico inestimabile, fatto di tradizioni, usi, riti e pratiche che hanno attraversato i secoli. Un’accurata indagine che fa luce su una cultura medica ed erboristica popolare, oggi in gran parte dimenticata.

Prezzo di copertina: 14 euro

Edizione Cinque Terre, piccola casa editrice indipendente ligure con una storia di 20 anni di pubblicazioni locali, sotto la spinta della nuova proprietà rappresentata da Icon Retail, società che fa capo a Marina Acconci, le cui attività spaziano dal settore del real estate, a quello del retail, fino alla moda, ha deciso di rinnovare il proprio progetto e di presentarsi sul mercato nazionale, con la collaborazione di Andrea Tarabbia, scrittore vincitore del Premio Campiello 2019. Alla base dell’avventura editoriale c’è il desiderio di dare voce a storie vecchie e nuove, che raccontino il mondo attraverso lo specchio delle parole, dell’illustrazione o della fotografia, o più spesso di una commistione di esse. Narrazioni per immagini (scritte o figurate che siano) che sappiano restituire i fatti della vita con leggerezza e con uno sguardo aperto e nuovo sul mondo. L’approccio narrativo è il fulcro del nuovo progetto editoriale e di ognuna delle quattro collane firmate Edizioni Cinque Terre (Narrativa, Illustrati, Cucina, Guide turistiche).

Le proposte editoriali della casa editrice si rivolgono innanzitutto a lettrici, giovani donne tra i venticinque e i quarant’anni, ma anche a donne più mature, curiose e amanti dei viaggi, appassionate e innovative, a loro agio con i nuovi linguaggi di comunicazione. E a lettori, giovani uomini e uomini maturi, che amano mettersi in discussione e confrontarsi con punti di vista diversi dai loro, appassionati di cucina, mare, viaggi. Infine Edizioni Cinque Terre punta a catturare l’attenzione dei non lettori, provando a incuriosirli con libri piacevoli e curati nei dettagli, sotto il profilo estetico e dei contenuti, libri da leggere o sfogliare nel tempo libero, o perché no, da regalare alle persone più care.

Per info: https://www.edizioni5terre.com/

Pagine Facebook e Instagram: @edizionicinqueterre