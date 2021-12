Follo: incendio in un appartamento; stanza inagibile - LevanteNews

Dall’ufficio relazioni esterne dei Vigili del fuoco della Spezia

I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina, in località Piana Battolla, nel comune di Follo, per un incendio abitazione.

Ricevuta la segnalazione tramite il NUE 112 (Numero Unico di Emergenza) di fumo che usciva dalle finestre di un appartamento al piano secondo e ultimo di un’abitazione, la Sala Operativa VV.F. disponeva l’immediato invio di una squadra con cinque unità operative a bordo di una APS (Autopompaserbatoio) e di un mezzo fuoristrada con modulo antincendio, e una squadra di supporto con due unità a bordo di una ABP (Autobottepompa).

Per cause in corso di accertamento, le fiamme si sono sprigionate all’interno di una stanza dell’appartamento, disabitato al momento dell’evento.

I Vigili del Fuoco intervenuti, indossati gli autorespiratori (sistema composto di bombola di aria respirabile e maschera), sono penetrati all’interno dell’appartamento riuscendo, in pochi minuti, ad avere ragione delle fiamme utilizzando acqua erogata ad alta pressione.

Hanno poi proceduto all’opera di smassamento e bonifica ( il materiale interessato dall’incendio viene portato all’esterno e raffreddato).

Con l’utilizzo della termocamera hanno monitorato l’andamento della temperatura assorbita dalla struttura, al fine di scongiurare latenti focolai.

Sul posto il tecnico comunale che dichiarava l’inagibilità della stanza interessata dall’incendio, Carabinieri di Sarzana, Polizia Locale e personale della CRI (Croce Rossa Italiana) di Follo.

Non si segnalano feriti.