Covid: "Oltre 3400 prenotazioni nella fascia 5-11 anni" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

“Sono oltre 3400 le prenotazioni per il vaccino nella fascia tra i 5 e gli 11 anni. Le vaccinazioni per questa fascia inizieranno giovedì 16 dicembre negli hub dedicati. Ogni hub vaccinale avrà ingressi e sale dedicate ai più piccoli, con la presenza dei pediatri di libera scelta che, con il coordinamento degli esperti dell’ospedale Gaslini, saranno a disposizione delle famiglie per qualsiasi necessità. Ad accogliere i più piccoli ci sarà Capitan Vaccino, che darà il benvenuto nelle sale dedicate per renderle più a misura di bambino. Dopo la somministrazione saranno consegnati alcuni trasferelli, che raffigurano il personaggio del fumetto e rappresentano il ‘diploma del coraggio'”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, che fa il punto sulla situazione coronavirus e vaccini nella nostra regione.

Sempre giovedì 16, alle 17.30, per informare le famiglie e fornire tutti gli strumenti necessari per decidere in modo consapevole in merito alla vaccinazione dei bambini, dall’Aula Magna dell’ospedale Gaslini verrà realizzata un’iniziativa, trasmessa in diretta da tutti i media della nostra regione anche attraverso i diversi canali social oltre che sulla pagina Facebook di Regione Liguria, con gli esperti dell’Istituto pediatrico, dell”Ordine dei medici e i pediatri di libera scelta che avranno il compito di rispondere alle domande dei genitori e dei familiari dei bambini under12 in relazione alla vaccinazione anti Covid.

ASL 4

Nei giorni feriali con orario 14-20, escluso sabato e festivi (no 24 e 31 dicembre):

• Rapallo – ospedale piano terra presso ex punto primo intervento oculistico

• Lavagna – ospedale 2° piano presso S.C. pediatria.

• Sestri Levante – ospedale 2° piano presso Consultorio.