Chiavari: posteggio Assarotti, la controreplica dei 5 Stelle - LevanteNews

Da Mu5s Chiavari

Abbiamo letto la risposta che ha dato il gruppo Avanti Chiavari in merito al nostro comunicato di Sabato 11 Dicembre.Certo non facevamo riferimento alla piantumazione di una foresta all’interno del parcheggio, ci preme segnalare che se fosse stato necessario un nulla osta, vista i tempi dell’intervento, forse sarebbe addirittura arrivato per tempo.

Il problema è nella impostazione degli interventi, si ragiona ancora in termini numerici, non si è ancora capito che non ci sarà mai fine alla crescita dei mezzi privati e che continuare a costruire parcheggi (a pagamento) non è la soluzione. Una volta che anche questi non soddisferanno più la domanda spianeremo un’altra area per soddisfarla?

La visione che abbiamo e che risponde alla velata, neanche tanto, accusa di incompetenza è quella di una città vivibile, con meno traffico, rispettosa dell’ambiente e possibilmente a cemento 0.

Capiamo che la nostra visione sia nettamente in contrasto con chi vuole occupare o ha occupato in precedenza (vedi l’area di Preli o il parcheggio dal Bar Fox) il nostro territorio con cemento e asfalto.