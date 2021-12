Chiavari: cento pacchi natalizi per gli assistiti dai servizi a domicilio - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“Ogni anno il comune di Chiavari consegna alle famiglie fruitrici dei pasti caldi a domicilio un pacco dono con cibi tipicamente natalizi. Un gesto semplice che regala affetto e vicinanza, specialmente a chi è solo – afferma l’assessore ai servizi sociali, Fiammetta Maggio, che ha contribuito alla realizzazione dei pacchi – Gli anni scorsi abbiamo acquistato i prodotti dai terremotati dell’Abbruzzo, dalle attività della zona devastata dal crollo del Morandi, dalla cooperativa Libera che è nata sui terreni confiscati alla Mafia, e dalla Conad che ci ha aiutato durante il periodo di pandemia. Quest’anno ci siamo rivolti ai commercianti chiavaresi che con grande generosità hanno venduto i loro prodotti al solo prezzo di costo, regalandone addirittura alcuni. Siamo davvero grati della generosa collaborazione e auguriamo a tutti Buon Natale”.

Hanno partecipato, fornendo i propri prodotti, Barbieri Sergio e C SNC, Apicoltura Volpone Bice, Associazione produttori olivicoltori di Liguria-APOL-Solari Massimo, Panificio Luca srl, Arcobaleno srl, Technipack SAS, Bocchia caffè srl, Defilla di Pietronave Mauro e C SAS e Panificio Raffo.

100 i pacchi confezionati dai volontari, all’interno di ognuno sono presenti generi alimentari di prima necessità, ma non solo: pasta, olio, caffè, biscotti, torrone, miele, olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure di Levante, caramelle, Sorrisi di Chiavari e crostini.

La consegna, a cura dei servizi sociali del comune di Chiavari, avverrà nei prossimi giorni.