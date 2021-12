Camogli: strade pedonali e carrabili, tanti lavori - LevanteNews

Dal Comune di Camogli

Continuano gli interventi sul territorio quali manutenzione di strade e percorsi pedonali (via Chiesa Vecchia di Bana), pulizia delle cunette (via Filippo Degregori), spazzamento meccanizzato (via Figari).

Nella pedonale soprastante via XXV Aprile è iniziata la realizzazione di una ringhiera di oltre ottanta metri di lunghezza.

Dopo il progetto esecutivo e la procedura di gara, partiranno giovedì 16 dicembre i lavori in via Molfino che prevedono l’asportazione di radici e asfalto e la riasfaltatura nel tratto compreso tra il parcheggio e l’incrocio con via Saccomanno.

Dopo le festività sarà inoltre completamente riasfaltata via XX Settembre.