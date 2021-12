Calcio/ Entella: 2000€ all’associazione sportiva U.S. Priamar - LevanteNews

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

La nuova stagione alle porte e i nostri ragazzi dell’Entella For Special sono pronti a scendere in campo. I biancocelesti, che nel 2019 si sono laureati campioni d’Italia, dopo un lungo stop a causa della pandemia, stanno per tornare. La squadra, composta da ragazzi con disabilità, sarà allenata anche quest’anno da Mister Gianfranco Pusceddu.

Lunedì sera, pochi minuti prima del fischio d’inizio del Monday night tra Entella e Reggiana, Sabina Croce, presidente di Entella nel Cuore, l’associazione solidale legata alla Virtus Entella, ha consegnato proprio a Mister Pusceddu un assegno simbolico del valore di 2000€. La somma, devoluta all’associazione sportiva U.S. Priamar, consentirà ai nostri ragazzi di partecipare al campionato di IV categoria. Ancora una volta i nostri atleti speciali sono pronti a mettersi in gioco, con entusiasmo e voglia di divertirsi, e soprattutto con l’orgoglio e la volontà di dare un calcio alle barriere.